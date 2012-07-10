Добрый день! срочно нужна верстка на vamshop, во вложении макет дизайна. пишите в личку icq и я буду стучаться.
Нужно сверстать шаблон
Сверстать шаблон под самописный html
не доделанный шаблон, функционал будет примерно как http://www.stroyberg.ru
сверстать 2 страницы - все будет в .psd
Заявки фрилансеров
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