Нужно сверстать шаблон

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок198 просмотров

Сверстать шаблон под самописный html

не доделанный шаблон, функционал будет примерно как http://www.stroyberg.ru

сверстать 2 страницы - все будет в .psd

HTML
13 лет назад
fenux
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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