Оптимизация сайта

Есть сайт - http://www.i-module.ru - на котором очень много ошибок - хочу исправить ошибки по верстке -что б она проходила валидатором, + хочу оптимизировать сайт по максимум - предлагайте путь решение оптимизации и сколько денег за него хотите и так же какие результаты он даст.