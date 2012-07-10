Оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок146 просмотров

Есть сайт - http://www.i-module.ru - на котором очень много ошибок - хочу исправить ошибки по верстке -что б она проходила валидатором, + хочу оптимизировать сайт по максимум - предлагайте путь решение оптимизации и сколько денег за него хотите и так же какие результаты он даст.

13 лет назад
creative-way
Руслан Ткач 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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