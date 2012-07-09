Верстка по готовому шаблону

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки238 просмотров

Есть проект в Justinmind Prototyper Free.Софтина бесплатная, можно скачать здесь:

http://www.justinmind.com/prototyper/download

Подойдет free edition

Очень простой документ, картинки готовы.

1 основная, 3 внтренних имеющие общую шапку, исходник во вложении.

Требования: div-верска, отдельный файл со стилями. Допускается изменение расстояний между элементами +/- на глазок, но чтобы смотрелось аккуратно. Контейнер по центру, фиксированная ширина 900-1000 px.

Если есть проблемы с софтом( Justinmind Prototyper ) - могу выложить "грязный" html - экспорт

HTML
13 лет назад
webaide
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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