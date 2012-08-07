Верстка шаблона под Wordpress

Необходимо сверстать шаблон для Wordpress c PSD макета. Шаблон не сложный, верхнее меню с выпадающим списком под ним шапка, слева блок текста, справа 1 колонка. Все остальные страницы будут такой же структуры, как и главная.

Сроки около 1 недели. Приемуществом является наличие положительных отзывов и нормального портфолио.