Верстка страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок174 просмотра

Нужно сверстать одну страницу, а точнее небольшой её блок.

150 р. после готовности. Макет в PSD

13 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

EHOT_PRIHOD
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Аня сделала верстку качественно и быстро. Разобралась в CMS. Что и требовалось. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

EHOT_PRIHOD
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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