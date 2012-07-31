Вёрстка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен39 заявок321 просмотр

необходимо сверстать интерфейсы по готовым .psd макетам, превью в приложении

требования к вёрстке:

- кроссбраузерная IE7+,FF, Opera, Chrome

- на блоках

- без использования id элементов, только классы

Жду ваших предложений по цене.

13 лет назад
totus
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Elena_Maevskaya
33 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Elena_Maevskaya
33 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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