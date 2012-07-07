Верстка сайта клуба, кроссбраузерно, валидно, дивами. Страница в приложении. Все пояснения по скайпу либо телефону.
Натянуть дизайн на WHMCS (smarty)
Сверстать дизайн и натянуть на движок WHMCS (биллинг-система на smarty шаблонизаторе).
Пример страницы http://file.qip.ru/photo/AgAtXBS5/1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82.html
Всего около 7 немного отличающихся шаблонов страниц.
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