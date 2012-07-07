Натянуть дизайн на WHMCS (smarty)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок194 просмотра

Сверстать дизайн и натянуть на движок WHMCS (биллинг-система на smarty шаблонизаторе).

Пример страницы http://file.qip.ru/photo/AgAtXBS5/1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82.html

Всего около 7 немного отличающихся шаблонов страниц.

HTML
13 лет назад
Pesocky
Петр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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