Сверстать страницы: главную и новости

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок171 просмотр

Нужно срочно сверстать 2 страницы: главную и новости. Срок: 1 день. Оплата вебмани. Страницы во вложении. от вас стоимость.

13 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Профессиональная верстка. Быстрое исполнение. Буду сотрудничать в дальнейшем.
Отличный заказчик! Четкое задание и оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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