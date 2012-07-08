Верстка сайта клуба, кроссбраузерно, валидно, дивами. Страница в приложении. Все пояснения по скайпу либо телефону.
Сверстать макет под VamShop
Нужно сверстать макет под ВамШоп. Все подробности при переписке. От Вас бюджет и сроки.
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