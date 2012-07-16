Необходимо сверстать макет - twitter bootstrap - резиновые кнопки, меню, спрайты на кнопки - нужна адекватная логическая верстка, не просто нарезать слайсы
Переделка сайта
Сайт http://nikas-mebel.ru/, верстка в наличии.
Есть немного нестандартная задачка по проекту.
В общем, цель - сделать клон сайта "Никас. Мебель" с небольшими корректировками.
1) Структура остается аналогичная, нужно немного поменять цвета, т.е.
картинку в футере, хидере и цвет фона.
Сочетание цветов нравится на этом сайте:
http://www.gbsfirenze.com/sedie-ferrobattuto.html
2) Главную страницу делаем по образу и подобию входной страницы
каталога основного сайта: http://www.kuznec-nsk.ru/portfolio.html
Перечисление категорий с картинками.
3) На странице просмотра товара меняем структуру представления информации.
Схематично так, как во вложении в файле catalog_item_page.jpg.
4) Корзину и оформление заказа убираем.
Все это делается разумеется только на верстке, статичных HTML, интеграция и прочее не включено в задачу.
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