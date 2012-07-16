Переделка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок210 просмотров

Сайт http://nikas-mebel.ru/, верстка в наличии.

Есть немного нестандартная задачка по проекту.

В общем, цель - сделать клон сайта "Никас. Мебель" с небольшими корректировками.

1) Структура остается аналогичная, нужно немного поменять цвета, т.е.

картинку в футере, хидере и цвет фона.

Сочетание цветов нравится на этом сайте:

http://www.gbsfirenze.com/sedie-ferrobattuto.html

2) Главную страницу делаем по образу и подобию входной страницы

каталога основного сайта: http://www.kuznec-nsk.ru/portfolio.html

Перечисление категорий с картинками.

3) На странице просмотра товара меняем структуру представления информации.

Схематично так, как во вложении в файле catalog_item_page.jpg.

4) Корзину и оформление заказа убираем.

Все это делается разумеется только на верстке, статичных HTML, интеграция и прочее не включено в задачу.

HTML
13 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$200
3 дня
Крайне довольны сотрудничеством! Все вовремя, с надлежащим качеством, профессионально!
Хорошо были описаны задачи проекта, приведены примеры. Александр часто был на связи и обсуждал все рабочие вопросы. Оплата была сделана без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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