Поправить верстку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок175 просмотров

На страницах сайта, на этой, например http://spb-velo.ru/velocat/info/1128 съезжает верстка. В ФФ пустые места, в опере вообще все едет.

Дополнительно объясню все в лс

13 лет назад
artikom
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

trudovoy
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

trudovoy
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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