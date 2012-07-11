Сделать несколько исправлений в верстке на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка161 просмотр

Необходимо сделать несколько исправлений в верстке на сайте WordPress.

Подробнее в прикрепленном файле.

Исполнителю будет предоставлен псд.

WordPress
13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ifoggy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Хороший специалист, хорошая работа. Знает то что делает! Рекомендую
Отличный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ifoggy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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