Нужна верстка сайта, 10 страниц, лежат в архиве http://shop.avanta.ru/slon/maketi.zip http://shop.avanta.ru/slon/ - как должны прокручиваться фильмы (набросок)
Переверстать футер сайта в HTML5
Имеется сайт развлекательной тематики, футер которого сделан в таблицах. Нужно переверстать в HTML5, и поместить туда социальные кнопки от Вконтакта и Facebook.
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