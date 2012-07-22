Правки по живому сайту

Изменения дизайна сайта http://catalogcamry-e-sg-co.1gb.ua/.

1) Цвета меняем по примеру www.camry.cn , т.е.

- верхний блок – белый, кнопки – синего оттенка. В общем везде меняем серый на голубой, кроме верхнего блока и логотипа. И там где у нас легкое серое затемнение, делаем легкое голубое.

2) Убираем номер телефона с верхнего блока

3) Максимально видоизменяем кнопки верхнего меню (растягиваем, округляем и т.п.)

4) С главной страницы убираем закладки «популярные товары», «акционные товары», товары со скидкой и размещаем там красивые фото весов без цен (можно в виде приглушенного фона) на котором будет написана информация о компании.

5) В меню «контакты» меняем внешний вид значков для «позвонить» написать» и т.п.

В общем, делаем сайт максимально похожий на www.camry.cn