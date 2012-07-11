Реанимировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок265 просмотров

Сайт на WP, после добавдения статьи, шапка сайта стала вся черной!

Плюс ко всему обнаружен баг - если несколько раз наводить на картинку, то из правого меню поднимается белая полоска!

Адрес сайта во вложении.

WordPress
13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Александр свою работу выполнил в кратчайшие сроки! Всем рекомендую!
Чётко поставленное задание, никаких проблем с оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правки шаблона для cs-cart

    $100

    необходимо поправить ошибки и неточности верстки для интернет-магазина на базе cs-cart (используется шаблонизатор smarty) + возможны небольшие доработки в области php. Очень оперативно.

    PHP
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правка стиля блока многоуровневой навигации Presta

    Нужно изменить стиль блока Многоуровневой навигации PrestaShop, сейчас стиль только для вертикального расположения, нужно переделать его стиль чтоб он коректно отображался в позиции горизонльной.. Наглдно что имеем сейчас: см. Скриншет 1 Что нужно ...

    PrestaShop
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка по готовому шаблону

    $50

    Есть проект в Justinmind Prototyper Free.Софтина бесплатная, можно скачать здесь: http://www.justinmind.com/prototyper/download Подойдет free edition Очень простой документ, картинки готовы. 1 основная, 3 внтренних имеющие общую шапку, исходник ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • В сайте на Codeigniter изменить верстку

    $2500

    В сайте на Codeigniter нужно добавить и изменить верстку и внести правки в код. Сайт по ссылке – thailandguru.ru, движок на Codeigniter 2.0 код читабельный и с комментариями. Макеты с изменениями в верстке прилагаю, это ...

    CodeIgniter
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переверстать футер сайта в HTML5

    Имеется сайт развлекательной тематики, футер которого сделан в таблицах. Нужно переверстать в HTML5, и поместить туда социальные кнопки от Вконтакта и Facebook.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Кроссбраузерная верстка. Качественно. Срочно

    $100

    12 страниц (главная и внутряки). Как обычно все что бы было красиво, четко, кроссбраузерно и валидно. Проект срочный сдача готовой верстки вечером 10.07.2012 по МСК или очень рано утром 11.07.2012. Ничего сложного ...

    jQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить верстку

    $10

    На страницах сайта, на этой, например http://spb-velo.ru/velocat/info/1128 съезжает верстка. В ФФ пустые места, в опере вообще все едет. Дополнительно объясню все в лс

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделка сайта

    $100

    Сайт http://nikas-mebel.ru/, верстка в наличии. Есть немного нестандартная задачка по проекту. В общем, цель - сделать клон сайта "Никас. Мебель" с небольшими корректировками. 1) Структура остается аналогичная, нужно ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка шаблона под Wordpress

    $50

    Необходимо сверстать шаблон для Wordpress c PSD макета. Шаблон не сложный, верхнее меню с выпадающим списком под ним шапка, слева блок текста, справа 1 колонка. Все остальные страницы будут такой же структуры, как и главная. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад