необходимо поправить ошибки и неточности верстки для интернет-магазина на базе cs-cart (используется шаблонизатор smarty) + возможны небольшие доработки в области php. Очень оперативно.
Реанимировать сайт
Сайт на WP, после добавдения статьи, шапка сайта стала вся черной!
Плюс ко всему обнаружен баг - если несколько раз наводить на картинку, то из правого меню поднимается белая полоска!
Адрес сайта во вложении.
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