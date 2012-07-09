необходимо поправить ошибки и неточности верстки для интернет-магазина на базе cs-cart (используется шаблонизатор smarty) + возможны небольшие доработки в области php. Очень оперативно.
Правка стиля блока многоуровневой навигации Presta
Нужно изменить стиль блока Многоуровневой навигации PrestaShop, сейчас стиль только для вертикального расположения, нужно переделать его стиль чтоб он коректно отображался в позиции горизонльной.. Наглдно что имеем сейчас:
см. Скриншет 1
Что нужно получить(пример с другого магазина):
см. Скриншет 2
Файл стиля и самого модуля приложен.
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