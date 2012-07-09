Правка стиля блока многоуровневой навигации Presta

Нужно изменить стиль блока Многоуровневой навигации PrestaShop, сейчас стиль только для вертикального расположения, нужно переделать его стиль чтоб он коректно отображался в позиции горизонльной.. Наглдно что имеем сейчас:

см. Скриншет 1

Что нужно получить(пример с другого магазина):

см. Скриншет 2

Файл стиля и самого модуля приложен.