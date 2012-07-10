необходимо поправить ошибки и неточности верстки для интернет-магазина на базе cs-cart (используется шаблонизатор smarty) + возможны небольшие доработки в области php. Очень оперативно.
Выпадающий список
На странице www.express.ru/tarif_rus/ в таблице "Город-Зона" нужно сделать выпадающие списки по алфавиту.
Пример: В таблице буква "А", при нажатии на нее – снизу выпадают города, которые начинаются на букву "А".
Стиль самого списка должен быть как тут http://www.express.ru/service_for_eshops/ .
Оплата по факту.
Срок – до 19:00 по МСК
Бюджет предлагайт
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