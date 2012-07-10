Выпадающий список

На странице www.express.ru/tarif_rus/ в таблице "Город-Зона" нужно сделать выпадающие списки по алфавиту.

Пример: В таблице буква "А", при нажатии на нее – снизу выпадают города, которые начинаются на букву "А".

Стиль самого списка должен быть как тут http://www.express.ru/service_for_eshops/ .

Оплата по факту.

Срок – до 19:00 по МСК

Бюджет предлагайт