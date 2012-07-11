необходимо поправить ошибки и неточности верстки для интернет-магазина на базе cs-cart (используется шаблонизатор smarty) + возможны небольшие доработки в области php. Очень оперативно.
Верстка под Joomla
Необходимо сверстать новый дизайн в виде шаблона Joomla, поставить на сайт.
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