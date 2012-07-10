Верстка на vamshop

Нужно изменить стиль блока Многоуровневой навигации PrestaShop, сейчас стиль только для вертикального расположения, нужно переделать его стиль чтоб он коректно отображался в позиции горизонльной.. Наглдно что имеем сейчас: см. Скриншет 1 Что нужно ...