Необходимо сверстать макет под Joomla 2.5. Макет в .psd формате. Оплата будет осуществляться через Яндекс.Деньги. Указывайте Ваши сроки и цены.
Верстка на vamshop
Добрый день!
срочно нужна верстка на vamshop, во вложении макет дизайна.
пишите в личку icq и я буду стучаться.
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