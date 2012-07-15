Верстка макета под Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок208 просмотров

Необходимо сверстать макет под Joomla 2.5. Макет в .psd формате.

Оплата будет осуществляться через Яндекс.Деньги.

Указывайте Ваши сроки и цены.

Joomla
13 лет назад
SupeR3D
Кирилл 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$50
2 дня
Качественно выполнил проект, внес все требуемые поправки. Рекомендую.
Кирилл - отличный заказчик, задачи описывал четко, все необходимые данные предоставил без проблем, с оплатой тоже никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад

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