Правки в Joomla

Здравствуйте, есть дефолтный сайт на Joomla asella. ru/

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Что нужно сделать в админке:

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1. SEO URL адрес к любой странице странице должен быть www.site.ru/news/super-news.html

Добавить на сайт функции:

2. Вопрос ответ, админ в админке может написать вопрос и ответить на него, этот вопрос с ответом в нужном внешнем виде опубликуется в соответствующем разделе. Каждый человек может в этом разделе как читать вопросы с ответами, так, если о не нашел ответ на свой вопрос в данном разделе, то он может отправить через специальную формочку прям из этого раздела вопрос админу. есть простенький и легкий PSD шаблон как это все должно выглядеть.

2. Отзывы, любой человек без регистрации может написать отзыв в соответствующий раздел сайта, отзыв отправляется на модерацию к админу (нужно сделать так, что бы была функция публикация без модерации), при одобрение отзыва админом, отзыв появляется в списке всех отзывов на странице соответствующего раздела.

3. Установить мощный, быстрый текстовый редактор, который не будет конфликтовать с другими компонентами сайта.

4. Удалить все лишнее из админки (голосование и т.п.), список предоставлю чуть позже.

5. Удалить из head автоматически вставляемые лишние строки типа meta name="author", meta name="generator" и т.п. (список предоставлю чуть позже).

6. Сделать окошко для социальных сетей, где можно будет через админку внести все данные определенной соц иконки и она появится в определенном разделе сайта (как это будет - требует обсуждения).

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Пишем только в проект.

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Сразу пишем свою цену и сроки.

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