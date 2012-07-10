Здравствуйте, есть дефолтный сайт на Joomla + JoomShopping (аналог VM только менее геморный). asella. ru/10/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=126 --------------------------------------------------------------- Что нужно сделать в админке магазина: --------------------------------------------------------------- 1. SEO URL адрес к товару ...
Правки в Joomla
Здравствуйте, есть дефолтный сайт на Joomla asella. ru/
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Что нужно сделать в админке:
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1. SEO URL адрес к любой странице странице должен быть www.site.ru/news/super-news.html
Добавить на сайт функции:
2. Вопрос ответ, админ в админке может написать вопрос и ответить на него, этот вопрос с ответом в нужном внешнем виде опубликуется в соответствующем разделе. Каждый человек может в этом разделе как читать вопросы с ответами, так, если о не нашел ответ на свой вопрос в данном разделе, то он может отправить через специальную формочку прям из этого раздела вопрос админу. есть простенький и легкий PSD шаблон как это все должно выглядеть.
2. Отзывы, любой человек без регистрации может написать отзыв в соответствующий раздел сайта, отзыв отправляется на модерацию к админу (нужно сделать так, что бы была функция публикация без модерации), при одобрение отзыва админом, отзыв появляется в списке всех отзывов на странице соответствующего раздела.
3. Установить мощный, быстрый текстовый редактор, который не будет конфликтовать с другими компонентами сайта.
4. Удалить все лишнее из админки (голосование и т.п.), список предоставлю чуть позже.
5. Удалить из head автоматически вставляемые лишние строки типа meta name="author", meta name="generator" и т.п. (список предоставлю чуть позже).
6. Сделать окошко для социальных сетей, где можно будет через админку внести все данные определенной соц иконки и она появится в определенном разделе сайта (как это будет - требует обсуждения).
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Пишем только в проект.
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Сразу пишем свою цену и сроки.
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Заявки фрилансеров
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