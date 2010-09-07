Написать robots.txt для сайта

Нужно в работающем сайте www.abokbook.ru, добавить пункт меню ПРОГРАММЫ, чтобы заказчик мог туда вносить товар. Причем есть цены в рублях (фиксированные), а на несколько программ цены в евро и надо пересчитывать по курсу ММВБ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую
Нужно написать robots для сайта http://k-a-k.ru/
Что нужно сделать.
Яндекс посчитал главным зеркалом www, надо ему и другим поисковикам указать, что главное зеркало без www
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