Удаленная работа - customer support specialist

Требуются модераторы - постеры - наполнители на форум для сисадминов http://admforum.ru. Обязанности : Обеспечение порядка на форуме, недопущение рекламных сообщений и сообщений, несоответствующих правилам форума, внесение предложений и замечаний по работе форума, постинг интересных новостей, статей, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На удаленную работу ищем специалиста по customer support для линейки наших продуктов связанных с balanced scorecard.
Основные требования:
-- хороший письменный и устный английский;
-- постоянный доступ к интернету;
-- наличие skype + микрофон;
-- возможность работать минимум час каждый день;
Основные обязанности:
-- обработка вопросов пользователей;
-- воспроизведение и описание проблемных ситуаций;
-- обработка мнений пользователей, написание текстов;
Оплата:
-- рассчитывается из объема проделанной работы по ставке 2,5$ за обработанный запрос пользователя;
-- текущий объем порядка 200$\месяц
-- форма оплаты: вебмани;
В качестве теста:
-- напишите на английском короткий текст (100 слов) на тему Balanced Scorecard и использование ПО BSC Designer
-- напишите на английском инструкцию для пользователя о том, как возвести 2 в 3-ю степень используя калькулятор Windows
-- результат вместе с резюме пришлите на aks-jobs yandex.ru, тема письма bsc_tech_support
- Похожие заказы
- $50Служба поддержки3 заявкиЗакрыт12 лет назад
"Требуется модератор на постоянную удаленную работу. Задачи: - сортировка товаров - работа с их свойствами В месяц нужно нарабатывать около 100 часов. Оплата почасовая - $4 в час. Требования: - постоянный доступ в Интернет, аккаунт в Skype (во время ...Служба поддержки41 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Приглашаю принять участие в моем проекте. www.bambi.ck.ua/forum/ На форум для родителей требуются модераторы. Задачи: контроль за форумом, создание новых тем раскрутка форума и т.д. На постоянной основе: Зарплата оговаривается отдельно.Служба поддержки17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется человек на тех поддержку и тестирования десктопной базы данных. Требования: • Свободный письменный и разговорный английский • Частичная занятость, приблизительно 1-2 часа в день, около 10 писем в день. • Знание основ работы баз данных и программирования (таблица, запрос, цикл, ...Служба поддержки8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий(8 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.Служба поддержки11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Приветствую. В серьезный проект на постоянную удаленную занятость требуется ответственный модератор аудио информации. Суть: Система в интерфейсе выдает отрезки звука попарно. Задача модератора прослушать пару отрезков и дать по ним комментарий. Раз в неделю генерировать пдф-отчет Механизм полностью автоматизирован. Требования: 1) Пунктуальность - ...Служба поддержки10 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Для группы вКонтакте, посвященной тематике Форекс, требуется модератор. Основные требования: 1. Хорошее знание предметной области 2. Грамотная письменная речь 3. Оперативность: быть на связи по будням с 10 до 13 или с 12 до 15 ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется модератор-администратор на спортивный сайт. Задача: добавлять, редактировать материалы (работы немного, 1-2 часа в день), писать статьи не нужно. Работа не пыльная, интересная, нужно просто следить за порядком. Знание футбольных команд, футболистов - обязательно. Если ...Служба поддержки8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
На долгосрочную работу требуется специалист для обеспечения поддержки сети и обслуживания клиентов. Нужно принимать и обрабатывать звонки, работать с хелпдеском, принимать и организовывать заявки на подключение и обслуживание клиентов. Работа в районе марьино/кузьминки. Необходимы глубокие IT ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт13 лет назад
Всем, здравствуйте! Нужны администраторы и модераторы в группу "Вконтакте", так сказать присматривать" (удалять спам и т.д) Тематика группы - "Беременность и воспитание детей". Нужны девушки и мамы. Пишите о ваших условиях!Служба поддержки34 заявкиЗакрыт13 лет назад