Удаленная работа - customer support specialist

Здравствуйте!

На удаленную работу ищем специалиста по customer support для линейки наших продуктов связанных с balanced scorecard.

Основные требования:

-- хороший письменный и устный английский;

-- постоянный доступ к интернету;

-- наличие skype + микрофон;

-- возможность работать минимум час каждый день;

Основные обязанности:

-- обработка вопросов пользователей;

-- воспроизведение и описание проблемных ситуаций;

-- обработка мнений пользователей, написание текстов;

Оплата:

-- рассчитывается из объема проделанной работы по ставке 2,5$ за обработанный запрос пользователя;

-- текущий объем порядка 200$\месяц

-- форма оплаты: вебмани;

В качестве теста:

-- напишите на английском короткий текст (100 слов) на тему Balanced Scorecard и использование ПО BSC Designer

-- напишите на английском инструкцию для пользователя о том, как возвести 2 в 3-ю степень используя калькулятор Windows

-- результат вместе с резюме пришлите на aks-jobs yandex.ru, тема письма bsc_tech_support