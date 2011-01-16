Специалист на тестирование и тех.поддержку. Англ.

Требуется человек на тех поддержку и тестирования десктопной базы данных.

Требования:

• Свободный письменный и разговорный английский

• Частичная занятость, приблизительно 1-2 часа в день, около 10 писем в день.

• Знание основ работы баз данных и программирования (таблица, запрос, цикл, переменная и т.д.)

Желательно:

• Опыт работы с виртуальными машинами (WMWare или бесплатная Microsoft Virtual PC) для тестирования софта на различных версиях Windows

• Опыт деловой переписки по-английски, presale technical support.

Оплата:

• Фиксированная ежемесячная оплата плюс процент от продаж.

Подробности в приват.