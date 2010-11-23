Модератор комментариев, 18:00-00:00 мск

В крупный web2.0 проект требуется модератор вечерней смены (18:00-00:00 мск)

Обязанности:

с 18.00 до 00.00 мск 7 дней в неделю модерировать комментарии пользователей на двух проектах (6 тысяч комментариев за смену), + временно за смену придется просматривать порядка 50 более крупных сообщений (исключительно модерирование, редакторской работы нет)

Мониторить постоянно. Совместительство невозможно физически (высокая интенсивность).

Эрудированность - не пустое требование. Комментарии на самые разные темы.

Требования:

1)Обязателен опыт работы модератором в социальных сетях и форумах

2)Умение работать интенсивно

3) Умение быстро принимать правильные решения

4) Внимательность, исполнительность, ответственность

5) Эрудированность

В течение смены нужно быть на связи (ICQ либо Skype)

з/п от 15 тысяч рублей в месяц (испыт срок один месяц, 13000 рублей)

Писать строго в личку. В личном сообщении расскажите про свой опыт работы.