Требуется оператор call центра ( Удалённая работа, BEW-начальный этап)

от 10 000 до 35 000р.

Место работы: Internet

Занятость: Полная, Частичная;

Возможное время работы: с 11 до 21 по Московскому времени

Возраст: от 18 до 65

Требования:

Активный подход к делу.

Опыт работы в телемаркетинге приветствуется.

Наличие: компьютера, хорошей скорости интернет-соединения(тестируется с каждым претендентом), гарнитуры(микрофон наушники)

voip-Обзвон клиентов автострахования по подготовленной базе(без поиска). См. "Заполнение заявки". Прошу обратить внимание: начальный этап работы оператора это не ПРОДАЖИ!!! Ознакомьтесь с аудио-примером работы man-оператора Максима: http://kanzlei.su/training/

Дальнейшее внесение данных в заявку, запись-отправка заявки страшему менеджеру для расчёта информации. Весь ход работы реализуется на странице оператора. См. "Заполнение заявки"

Условия:

График работы: с 11 до 19. Рассматриваем другие варианты на skype-собеседовании

Работа в сети Интернет‚ сменные графики работы (возможны индивидуальные графики)

Отличные возможности карьерного‚ профессионального роста

Обучение страховым продуктам

Тренинги по технике телефонных продаж

Дружный коллектив молодых профессионалов

min Оклад: BEW 8000 руб + % от заявки. Величина оклада зависит от должности. Способы оплаты: WMR, ПОЧТА РОССИИ

Контакты: Сурков Данил Алексеевич-ответственный за подбор персонала

(916) 9905140 мобильный

[email protected]

Скайп: Kanzlei.su

ICQ 222262289