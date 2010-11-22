Модератор фотографий на сайт знакомств

Служба поддержкиЗакрыт5 заявок482 просмотра
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Требуется модератор фотографий для сайта знакомств.

Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день.

Примерная занятость: 3 часа в день.

Оплата: 75 рублей за 1.5 тысячи фотографий(5 к/за фото).

Пол: предпочтительно женский.

13 лет назад
sasha_che
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
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