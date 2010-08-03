Модератор форума

Служба поддержкиЗакрыт2 заявки361 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязанности:

• поддержка и контроль за содержимым форума (обновление, удаление, добавление)

• участие в продвижении форума в поисковых системах, форумах, блоках совместно с SEO оптимизатором

• наполнение содержимым форума на нескольких языках (англ, рус, исп)

• создание и поддержание виртуальной пользовательской базы

• выполнение поставленных задач

• ведение дневной отчётности

Требования:

• знание форума phpBB (умение управлять содержимым)

• умение продвигать форум

• знание английского, испанского, русского языков

• опыт модератора или администратора интернет проектов

• ответственность, добросовестность, порядочность, общительность, с серьёзным подходом к выполнению задач, умение вести грамотное и вежливое общение с людьми

• возраст от 21 года

Если Вы заинтересованы в предлагаемой вакансии, отправьте ваше резюме на email [email protected]

13 лет назад
artjom-k
Артем 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Удаленный администратор интернет проектов

    На постоянную работу требуется удаленный администратор интернет проектов Работа идеальна для тех, кто работает дома, имеет доступ к интернет Хороший стабильный и постоянный приработок без проблем Поиск и размещение, как минимум 1-ой новости на сайте по ИТ ...

    Служба поддержки37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется оператор call центра

    Требуется оператор call центра ( Удалённая работа, BEW-начальный этап) Оплата от 10 000 до 35 000р. Обязанности: voip-Обзвон клиентов автострахования по подготовленной базе(без поиска). См. "Заполнение заявки". Прошу обратить внимание: начальный этап работы ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется модератор/контент менеджер

    $500

    Мы предлагаем вам удаленную форму сотрудничества. Для Вас мы приготовили несколько типов задач, и все они связаны с модерировании контента на нашем торговом портале. По каждому типу работы мы высылаем подробную инструкцию. С каждым человеком ...

    Служба поддержки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • English call operator

    $1000

    Работа в службе поддержки на английском. Минимальный акцент. Высокий онлайн (вечером) Грамотная речь.

    Служба поддержки16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник в техподдержку браузерных игр

    Требуется сотрудник в техподдержку браузерных игр в социальных сетях. Обязанности: консультирование и поддержка пользователей. Требования: безлимитный интернет Условия: Удаленная работа График работы: 6 рабочих дней в неделю, с 10 до 19 Зарплата от 10 до 20 т.р. Резюме и все вопросы на: patrikeev.st[at]gmail.com

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор доски объявлений

    $50

    Открыта вакансия модератора доски объявлений Обязанности: - контроль содержания объявлений - редактирование объявлений (изменение/добавление фотографий, текста) в т.ч. существующих. Условия: - удаленная работа несколько часов в день (а то и меньше) - доступность по Skype в течение дня - кандидат должен иметь ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сотрудник в техподдержку биржи ссылок

    Требуется сотрудник в техподдержку биржи ссылок. Обязанности: консультирование и поддержка пользователей Требования: безлимитный интернет, опыт работы с биржами ссылок Условия: Удаленная работа График работы: 6 рабочих дней в неделю, с 10 до 19 Зарплата от 10 до 20 т.р. Резюме и все вопросы на: ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор на форум

    $250

    Требуется писать сообщения на форуме, создавать темы, модерировать. Тематика: знакомства, секс, любовь, движок Vbulletin

    Служба поддержки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад