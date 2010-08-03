Удаленный администратор интернет проектов

Служба поддержкиЗакрыт37 заявок1451 просмотр
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На постоянную работу требуется удаленный администратор интернет проектов

Работа идеальна для тех, кто работает дома, имеет доступ к интернет

Хороший стабильный и постоянный приработок без проблем

Поиск и размещение, как минимум 1-ой новости на сайте по ИТ теме

Требования

+ умение искать и выбрать новости (правда при желании могу научить ;-)

+ размещение этой новости (элементарное знание HTML верстки - большая часть работы автоматизирована)

Постоянная оплата 1200 рублей в месяц с учетом 1 новости в день + премиальные (если знаете английский )

Оплата рубли вебмани или рубли Яндекс.Деньги, с оплатой проблем нет

Если можете встретиться в Москве, то возможна оплата наличными

Реально работы в рабочий день минут 30

У меня уходит 5-15 минут, правда у меня уже большой опыт :-)

Есть отличная перспектива роста (количество проектов растет + можно увеличить до 2-ух новостей на этот проект)

P.S.

1) В личку писать не надо. Все сообщения я просматриваю и очень внимательно...

2) суб, воскр при желании выходной на Ваше усмотрение

13 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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