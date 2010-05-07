Девушка Вебмастер в партнерскую программу.

Компании требуется Support на англоязычный сайт Обязанности - Общение с клиентами по телефону - Переписка в чате - Ведение переписки по E-mail Требования - Отличное знание английского языка - Время работы с 18 до 02 по ...
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Требуется вебмастер в партнерскую программу сайтов знакомств. Постоянная удаленная работа.
Требования:
1) Девушка
2) Знания html + умение работать с графикой (баннеры и т.д.)
3) Элементарный (начальный) английский.
Обязанности:
1) Раскрутка партнерской программы (форумы, каталоги и т.д.)
2) Поддержка сайта партнерской программы и вебмастеров – партнеров.
З/п 10 000 руб в месяц + бонусы (зависит от результата работы)
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