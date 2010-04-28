Сотрудник Support на англоязычный сайт

Компании требуется Support на англоязычный сайт

Обязанности

- Общение с клиентами по телефону

- Переписка в чате

- Ведение переписки по E-mail

Требования

- Отличное знание английского языка

- Время работы с 18 до 02 по МСК 5 дней в неделю

- Хороший канал интернет

- Умение пользоваться офисными программами

Вознаграждение

- Ежемесячная оплата 800$ (Первое время оплата по не дельно)

- Бонусы составляют 5-10% от суммы которая будет получена при помощи вас .

Оплата по Webmoney либо Western Union.

Если вас заинтересовала данная вакансия просьба сообщить следующие данные нам

на адрес [email protected]

1) ФИО

2) Страна,Город проживания

3) Как вы оцениваете свои знания английского языка по пяти бальной шкале

4) Указать опыт работы

5) Ваш возраст

6) Контактный телефон с кодом страны и города (желательно мобильный)

Все клиенты нашей компании являются 100% жителями из США . Требование отбора очень серьезные .

Людей плохо понимающих носителей языка и наоборот просьба не беспокоить .

Испытательный срок 3-5 дней для проверки ваших знаний и оценки результатов .