Онлайн конкурсу красоты требуется модератор.

$250
Служба поддержкиЗакрытнет заявок80 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Онлайн конкурсу красоты на постоянную работу в офис в Киеве требуется модератор. Занятость 5 рабочих дней, суббота и воскресение – выходные. Зарплату можно обсудить, все зависит от кандидата.

Основные задачи: Модерация контента и зарегистрированных на сайте пользователей, продвижение проекта в социальных сетях.

Обязанности:

1. Проверять новых пользователь на предмет достоверности указанной ими личной информации;

2. Следить чтобы пользователи соблюдали правили проекта;

3. Продвижение проекта в социальных сетях (рассылка приглашений).

Требования к кандидату:

1. Опыт работы с социальными сетями;

2. Способность быстро и самостоятельно принимать решения;

3. Позитивный опыт общения с девушками;

4. Умение общаться с девушками через интернет;

5. Грамотный русский язык;

6. Отсутствие вредных привычек (курение, злоупотнебление алкоголем).

14 лет назад
ant123
Jacob Asd 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Девушка Вебмастер в партнерскую программу.

    Требуется вебмастер в партнерскую программу сайтов знакомств. Постоянная удаленная работа. Требования: 1) Девушка 2) Знания html + умение работать с графикой (баннеры и т.д.) 3) Элементарный (начальный) английский. Обязанности: 1) Раскрутка партнерской программы (форумы, каталоги и т.д.) 2) Поддержка сайта партнерской ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сотрудник Support на англоязычный сайт

    $800

    Компании требуется Support на англоязычный сайт Обязанности - Общение с клиентами по телефону - Переписка в чате - Ведение переписки по E-mail Требования - Отличное знание английского языка - Время работы с 18 до 02 по ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оператор на телефон

    $300

    Здравствуйте! На постоянную работу требуется оператор на примем заказов по телефону. График с Пн по Чт с 9 до 18 (либо с 10 до 19) в Сб с 9 до 16 Работа на своем компьютере. Необходимо иметь ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администратор сайта

    Нужен молодой человек желающий рости вместе с сайтом. Условия, проверка материалов добавляемых на сайт. Администрирование пользователей, работа с почтой. Условия - небольшая ежемесячная заработная плата + с ростом сайта % от продаж.

    Служба поддержки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайту требуется модератор аудио разделов

    $40

    Требуется увлеченный музыкой разных стилей человек. Основные обязанности: развивать раздел Музыка общетематического форума, создавать и вести по этой тематике группы на нашем сайте, создавать аудиоальбомы в аудиогалерее и видеогалерее. Работа постоянная. Более подробно- выбранному исполнителю Пишите краткие ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайту требуется модератор, увлеченный фотографией

    $40

    Основные обязанности: развивать раздел ФотоАрт общетематического форума, создавать и вести по этой тематике группы на нашем сайте, создавать фотоальбомы в фотогалерее и видеогалерее. Желателен опыт работы фотографом. Работа постоянная. Более подробно- выбранному исполнителю Пишите краткие резюме и ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется сисадмин (работник службы поддержки)

    $1000

    Ведение нескольких клиентов, удаленная поддержка + частые выезды. Обслуживание серверов, раб.станций. В основном WinXP + Office, однако есть VPNы, файрволы, виртуализация, настройка хостингов и прочее. Поддержка пользователей разного уровня подготовки. Обязательное доброжелательное отношение к людям ...

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется человек в службу поддержки.

    Для музыкального сайта нужен человек, который будет осуществлять поддержку пользователей. Пользователи в основном англоязычные, поэтому обязательное условие - отличный свободный английский язык. Нужен надежный человек, который не потеряется, и сможет несколько раз в час следить за ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модератор форума

    Основные задачи: - Следить за порядком во всех разделах - Контролировать общение и соблюдение правил форума, поддерживать общение - Стимулировать появление новых интересных тем, стимулировать общение на форуме - Увеличивать популярность форума, количество участников и число интересных обсуждений

    Служба поддержки34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад