Онлайн конкурсу красоты требуется модератор.

Онлайн конкурсу красоты на постоянную работу в офис в Киеве требуется модератор. Занятость 5 рабочих дней, суббота и воскресение – выходные. Зарплату можно обсудить, все зависит от кандидата.

Основные задачи: Модерация контента и зарегистрированных на сайте пользователей, продвижение проекта в социальных сетях.

Обязанности:

1. Проверять новых пользователь на предмет достоверности указанной ими личной информации;

2. Следить чтобы пользователи соблюдали правили проекта;

3. Продвижение проекта в социальных сетях (рассылка приглашений).

Требования к кандидату:

1. Опыт работы с социальными сетями;

2. Способность быстро и самостоятельно принимать решения;

3. Позитивный опыт общения с девушками;

4. Умение общаться с девушками через интернет;

5. Грамотный русский язык;

6. Отсутствие вредных привычек (курение, злоупотнебление алкоголем).