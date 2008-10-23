Требуется человек, который будет создавать анкеты на сайте онлайн конкурсе красоты, а так же имитировать активность, то есть голосовать за другие анкеты и писать комментарии другим пользователям. Обязанности: - Создавать анкету. - Заполнять личную информацию анкеты (ФИО, возраст, ...
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Онлайн конкурсу красоты на постоянную работу в офис в Киеве требуется модератор. Занятость 5 рабочих дней, суббота и воскресение – выходные. Зарплату можно обсудить, все зависит от кандидата. Основные задачи: Модерация контента и ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать сайт "онлайн конкурс красоты", функционал и сложность аналогичные casting.benetton.com. Дизайн сайта уже имеется. Программист должен находиться в Киеве и иметь возможность работать в офисе.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сверстать и натянуть дизайн на движок bigstreet.ru. Имеется дизайн главной страницы и страницы поста (там где коментарии). Бюджет $50, но к рассмотрению принимаются ваши предложения.HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $35
Нужно нарисовать дизайн для движка livestreet.ru. Заинтересованные пишите в ЛС.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужно сверстать шаблон для общедоступного движка livestreet.ru. Если интересно пишите обсудим сроки выполнения и прочие нюансы.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Требуется нарисовать шаблон для сайта на движке бигстрит.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужен нейтральный дизайн для движка bigstreet.ru (аналог Хабра). Оплата по предоставлению дизайна.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад