Требуется человек, который будет создавать анкеты на сайте онлайн конкурсе красоты, а так же имитировать активность, то есть голосовать за другие анкеты и писать комментарии другим пользователям. Обязанности: - Создавать анкету. - Заполнять личную информацию анкеты (ФИО, возраст, ...