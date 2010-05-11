Нужен администратор портала

Онлайн конкурсу красоты на постоянную работу в офис в Киеве требуется модератор. Занятость 5 рабочих дней, суббота и воскресение – выходные. Зарплату можно обсудить, все зависит от кандидата. Основные задачи: Модерация контента и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем специалиста для администрирования портала.
В обязанности входит: привлечение посетителей, постмодерация содержимого, общение с пользователями.
Готовы начать сотрудничество с 17 мая.
График работы оговаривается отдельно для каждого, с учетом его предпочтений.
Обязательное условие - вы должны иметь опыт работы в сфере журналистики.
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