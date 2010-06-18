Требуется модератор/контент менеджер

На постоянную работу требуется удаленный администратор интернет проектов Работа идеальна для тех, кто работает дома, имеет доступ к интернет Хороший стабильный и постоянный приработок без проблем Поиск и размещение, как минимум 1-ой новости на сайте по ИТ ...
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Отклики , типа Я готов, ОК – не рассматриваются. От вас ждем в письме данные о возрасте, опыте работы, образовании.
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