Требуется модератор/контент менеджер

Мы предлагаем вам удаленную форму сотрудничества. Для Вас мы приготовили несколько типов задач, и все они связаны с модерировании контента на нашем торговом портале. По каждому типу работы мы высылаем подробную инструкцию. С каждым человеком мы обсуждаем количество времени, которое он готов посвятить работе. Мы предлагаем сдельную систему оплаты. Если Вас заинтересовало предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью e-mail [email protected]. В теме письма укажите «Удаленная работа».

Отклики , типа Я готов, ОК – не рассматриваются. От вас ждем в письме данные о возрасте, опыте работы, образовании.