Телефонный консультант для студии по продвижению

$2500
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Требуются телефонные консультанты в студии по продвижению.

Требование:

Девушки выше 20 лет из москвы или СПБ.

Оплата: от 20 000 до 50 000 рублей ежемесячно.

13 лет назад
dj_crazy
Булудян 
35 летГрузия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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