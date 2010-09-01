Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий (8 к/за фото). Пол: предпочтительно женский. По все вопросам обращаться на [email protected]
- Служба поддержки14 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий( 8 к/за фото). Пол: предпочтительно женский. По все вопросам обращаться на [email protected]Служба поддержки15 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий( 8 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.Служба поддержки9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий(8 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.Служба поддержки11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 75 рублей за 1.5 тысячи фотографий(5 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.Служба поддержки10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 75 рублей за 1.5 тысячи фотографий(5 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.Служба поддержки5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется девушка-рерайтер для периодического заполнения контентом сайтов. Заработная плата: 1 доллар за 1000 знаков. Обязательны ссылки на портфолио предыдущих работ(оригинал текста/ваш вариант).Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад