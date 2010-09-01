sasha_che

Александра Черняева sasha_che

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Модератор фотографий для сайта знакомств

    Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий (8 к/за фото). Пол: предпочтительно женский. По все вопросам обращаться на [email protected]

    Служба поддержки14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модератор фотографий на сайт знакомств

    Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий( 8 к/за фото). Пол: предпочтительно женский. По все вопросам обращаться на [email protected]

    Служба поддержки15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модератор сайта знакомств

    Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий( 8 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.

    Служба поддержки9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор фотографий для сайта знакомств

    Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий(8 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.

    Служба поддержки11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор фотографий на сайт знакомств

    Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 75 рублей за 1.5 тысячи фотографий(5 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор фотографий на сайт знакомств

    Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 75 рублей за 1.5 тысячи фотографий(5 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтер

    Требуется девушка-рерайтер для периодического заполнения контентом сайтов. Заработная плата: 1 доллар за 1000 знаков. Обязательны ссылки на портфолио предыдущих работ(оригинал текста/ваш вариант).

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
zmievec-iu
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Рерайтер
Очень довольна сотрудничеством с Александрой. Саша создала все условия для комфортного трудового процесса: увлекательные и познавательные темы, на которые писать - одно удовольствие, "не жмущие" сроки, своевременная оплата. К тому же она всегда весьма позитивно настроена и приятна в общении. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и чрезвычайно результативным.
За время нашего сотрудничества с Ириной, она показала себя как ответственный исполнитель и талантливая девушка. Все работы выполнены старательно,аккуратно и в срок. Надеюсь,что наше сотрудничество будет плодотворным и долгим, потому как не хотелось бы терять сотрудника, который привносит "что-то свое" в каждый написанный материал.
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