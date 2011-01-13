Модератор фотографий для сайта знакомств

"Требуется модератор на постоянную удаленную работу. Задачи: - сортировка товаров - работа с их свойствами В месяц нужно нарабатывать около 100 часов. Оплата почасовая - $4 в час. Требования: - постоянный доступ в Интернет, аккаунт в Skype (во время ...