Модератор фотографий для сайта знакомств

Служба поддержкиЗакрыт11 заявок644 просмотра
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Требуется модератор фотографий для сайта знакомств.

Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день.

Примерная занятость: 3 часа в день.

Оплата: 120 рублей за 1.5 тысячи фотографий(8 к/за фото).

Пол: предпочтительно женский.

13 лет назад
sasha_che
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
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