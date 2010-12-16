Модератор спортивного сайта

Требуется модератор-администратор на спортивный сайт. Задача: добавлять, редактировать материалы (работы немного, 1-2 часа в день), писать статьи не нужно. Работа не пыльная, интересная, нужно просто следить за порядком. Знание футбольных команд, футболистов - обязательно. Если увлекаетесь игрой в букмекерских конторах - это еще один большой плюс. Вакансия на постоянной основе. Почта: iliya.dubrovski (сцобако) gmail.com

Асько: 639-76шесть-812