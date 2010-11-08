Оператор call центра

Необходимые навыки: 1. Html, CSS, опыт работы с разными CMS, чем больше тем лучше. 2. Понимание PHP кода, правильное и быстрое определение причин дефектов. 3. Навыки работы с хостингом: FTP/почтовые клиенты/DNS. 4. Навыки работы с: веб-сервер Apache/MySql ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От 8 000 до 15 000р.
Место работы: Internet
Занятость: Полная, Частичная;
Возможное время работы: с 11 до 21 по Московскому времени
Возраст: от 18 до 65
Требования:
-Активный подход к делу.
-Опыт работы в телемаркетинге приветствуется.
-Наличие: компьютера, хорошей скорости интернет-соединения(тестируется с каждым претендентом), гарнитуры(микрофон наушники)
Обязанности:
-voip-Обзвон клиентов автострахования по подготовленной базе(без поиска). См. "Заполнение заявки". Прошу обратить внимание: начальный этап работы оператора это не ПРОДАЖИ!!! Ознакомьтесь с аудио-примером работы man-оператора Максима: http://kanzlei.su/training/
-Дальнейшее внесение данных в заявку, запись-отправка заявки страшему менеджеру для расчёта информации. Весь ход работы реализуется на странице оператора. См. "Заполнение заявки"
Условия:
-График работы: с 11 до 19. Рассматриваем другие варианты на skype-собеседовании
-Работа в сети Интернет‚ сменные графики работы (возможны индивидуальные графики)
-Отличные возможности карьерного‚ профессионального роста
-Обучение страховым продуктам
-Тренинги по технике телефонных продаж
-Дружный коллектив молодых профессионалов
-min Оклад: BEW 8000 руб + % от заявки. Величина оклада зависит от должности. Способы оплаты: WMR, ПОЧТА РОССИИ
Свяжитесь с мной одним из 4-х способов:
Контакты: Сурков Данил Алексеевич-ответственный за подбор персонала
Тел: (916) 9905140 мобильный
e-mail: [email protected]
Скайп: Kanzlei.su
ICQ: 222262289
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