Специалист тех.поддержки сайтов

Открыта вакансия специалиста на тех. поддержку сайтов.

Требования к соискателю:

1. Быть в on-line с 10 до 19 по МСК в течении рабочей недели.

2. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно.

3. Способность быстро анализировать ситуацию и находить ответы на поставленные задачи.

4. Коммуникабельность, внимательность, ответственность.

5. Возраст от 23 лет.

Желательные навыки:

1. Html, CSS, опыт работы с разными CMS, чем больше тем лучше.

2. Понимание PHP кода. Писать на PHP не придется, важно понимать как это работает и правильно

локализовывать причины дефектов.

3. Навыки работы с хостингом: FTP/почтовые клиенты/DNS.

4. Навыки работы с: веб-сервер Apache/MySql будут существенным плюсом.

Важно чтобы работа приносила Вам удовольствие.

Обязанности:

Организация и контроль выполнения заявок поступающих в отдел тех.поддержки сайтов.

Полное резюме отправляйте на почту [email protected] с пометкой "вакансия техподдержки".