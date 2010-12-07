Специалист тех.поддержки сайтов

Служба поддержкиЗакрыт4 заявки399 просмотров
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Открыта вакансия специалиста на тех. поддержку сайтов.

Требования к соискателю:

1. Быть в on-line с 10 до 19 по МСК в течении рабочей недели.

2. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно.

3. Способность быстро анализировать ситуацию и находить ответы на поставленные задачи.

4. Коммуникабельность, внимательность, ответственность.

5. Возраст от 23 лет.

Желательные навыки:

1. Html, CSS, опыт работы с разными CMS, чем больше тем лучше.

2. Понимание PHP кода. Писать на PHP не придется, важно понимать как это работает и правильно

локализовывать причины дефектов.

3. Навыки работы с хостингом: FTP/почтовые клиенты/DNS.

4. Навыки работы с: веб-сервер Apache/MySql будут существенным плюсом.

Важно чтобы работа приносила Вам удовольствие.

Обязанности:

Организация и контроль выполнения заявок поступающих в отдел тех.поддержки сайтов.

Полное резюме отправляйте на почту [email protected] с пометкой "вакансия техподдержки".

13 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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