Консультант Службы поддержки сайта

Порталу "БрейнсМатч" нужны сотрудники службы поддержки.

Обязанности: в онлайн-режиме консультировать клиентов по всем вопросам, касающимся работы сайта.

Работа в системе Kayako.

Обучение кандидатов гарантируем!

Требования:

- грамотный русский язык

- хорошая дикция

- коммуникабельность

- вежливость

- обучаемость

Работа удаленная.

График дежурств сменный. Пн.-пт. - 9:00 - 17:00, сб. - 9:00 - 15:00.

Время московское.

Оплата сдельно-повременная.

Способ - Яндекс.Деньги или на счёт в банке.

Для прохождения теста на соответствие вакансии необходимо зарегистрироваться по ссылке http://www.brainsmatch.ru/vacancy/120.html Ответить нужно не менее чем на 200 вопросов. Вам необходимо познакомиться с сайтом, а нам – с вами, по методикам, заложенным в основу БрейнсМатч.

С вопросами обращайтесь по адресу [email protected]