Консультант Службы поддержки сайта

Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 75 рублей за 1.5 тысячи фотографий(5 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Порталу "БрейнсМатч" нужны сотрудники службы поддержки.
Обязанности: в онлайн-режиме консультировать клиентов по всем вопросам, касающимся работы сайта.
Работа в системе Kayako.
Обучение кандидатов гарантируем!
Требования:
- грамотный русский язык
- хорошая дикция
- коммуникабельность
- вежливость
- обучаемость
Работа удаленная.
График дежурств сменный. Пн.-пт. - 9:00 - 17:00, сб. - 9:00 - 15:00.
Время московское.
Оплата сдельно-повременная.
Способ - Яндекс.Деньги или на счёт в банке.
Для прохождения теста на соответствие вакансии необходимо зарегистрироваться по ссылке http://www.brainsmatch.ru/vacancy/120.html Ответить нужно не менее чем на 200 вопросов. Вам необходимо познакомиться с сайтом, а нам – с вами, по методикам, заложенным в основу БрейнсМатч.
С вопросами обращайтесь по адресу [email protected]
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