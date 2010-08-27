Сотрудник в тех. поддержку Интернет магазина

На постоянную работу требуется удаленный администратор интернет проектов Работа идеальна для тех, кто работает дома, имеет доступ к интернет Хороший стабильный и постоянный приработок без проблем Поиск и размещение, как минимум 1-ой новости на сайте по ИТ ...
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В службу технической поддержки Интернет магазина цифровых товаров требуется сотрудник на удаленную работу.
Требования к кандидату:
- Отличное знание английского (письменного)
- Знание офисных и графических пакетов (Microsoft, Adobe)
- Возраст - от 18 до 25 лет
- Ответственность, пунктуальность, умение работать в команде
Гибкий график. Премии и бонусы.
Зарплата $600/месяц. Платим WMZ два раза в месяц.
Пожалуйста, не пишите в личку! Оставляйте предложение к вакансии, мы обязательно с Вами свяжемся!
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