Сотрудник в тех. поддержку Интернет магазина

$600
Служба поддержкиЗакрыт18 заявок684 просмотра
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В службу технической поддержки Интернет магазина цифровых товаров требуется сотрудник на удаленную работу.

Требования к кандидату:

- Отличное знание английского (письменного)

- Знание офисных и графических пакетов (Microsoft, Adobe)

- Возраст - от 18 до 25 лет

- Ответственность, пунктуальность, умение работать в команде

Гибкий график. Премии и бонусы.

Зарплата $600/месяц. Платим WMZ два раза в месяц.

Пожалуйста, не пишите в личку! Оставляйте предложение к вакансии, мы обязательно с Вами свяжемся!

13 лет назад
xinchu
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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