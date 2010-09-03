Помощник администратора на сайт

Предлагаю работу помощника администратора на сайт.

Занятость 1-2 часа в день (не каждый день).

График свободный.

Опыт работы не имеет значения.

Условия работы.

Необходимо помогать основному администратору выполнять простые работы на сайте.

Примеры:

1. Редактирование информации на страницах.

2. Открытие/закрытие дополнительных модулей из системы управления.

3. Помощь в раскрутке и продвижении сайта (советы по пиару)

и т.д.

Т.е. необходимо в свободное время выполнять простую работу на сайте и предлагать советы по его улучшению и продвижению.

Сайт работает на CMS Danneo.

Информация на сайте довольно статичная, т.е. меняется довольно редко.

Приветствуется знание: PHP, MySQL, HTML, CSS, Photoshop.

Работать можно двумя способами.

1. В течении дня будет собираться информация, что нужно исправить. Вечером будем скидывать Вам инфу и Вы уже будете делать исправления.

2. Как появится работа, мы сразу Вам сообщаем и Вы ее выполняете.

Ежемесячная оплата (возможно каждые две недели).

Перед приемом на работу необходимо будет пройти собеседование с нашим специалистом.

Вам более подробно объяснят, что необходимо делать и зададут пару вопросов.

Работа очень легкая, поэтому в первую очередь будут рассматриваться претенденты, предложившие минимальную оплату.

з.ы. Кандидатов которые имеют небольшой стаж на проекте, просьба не беспокоить. Рассматриваются кандидатуры имеющие стаж от полу года.

Отзывы приветствуются.