Помощник администратора на сайт

$200
Служба поддержкиЗакрыт9 заявок768 просмотров
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Предлагаю работу помощника администратора на сайт.

Занятость 1-2 часа в день (не каждый день).

График свободный.

Опыт работы не имеет значения.

Условия работы.

Необходимо помогать основному администратору выполнять простые работы на сайте.

Примеры:

1. Редактирование информации на страницах.

2. Открытие/закрытие дополнительных модулей из системы управления.

3. Помощь в раскрутке и продвижении сайта (советы по пиару)

и т.д.

Т.е. необходимо в свободное время выполнять простую работу на сайте и предлагать советы по его улучшению и продвижению.

Сайт работает на CMS Danneo.

Информация на сайте довольно статичная, т.е. меняется довольно редко.

Приветствуется знание: PHP, MySQL, HTML, CSS, Photoshop.

Работать можно двумя способами.

1. В течении дня будет собираться информация, что нужно исправить. Вечером будем скидывать Вам инфу и Вы уже будете делать исправления.

2. Как появится работа, мы сразу Вам сообщаем и Вы ее выполняете.

Ежемесячная оплата (возможно каждые две недели).

Перед приемом на работу необходимо будет пройти собеседование с нашим специалистом.

Вам более подробно объяснят, что необходимо делать и зададут пару вопросов.

Работа очень легкая, поэтому в первую очередь будут рассматриваться претенденты, предложившие минимальную оплату.

з.ы. Кандидатов которые имеют небольшой стаж на проекте, просьба не беспокоить. Рассматриваются кандидатуры имеющие стаж от полу года.

Отзывы приветствуются.

13 лет назад
baskak56
Роман 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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