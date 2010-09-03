Помощник администратора на сайт

Требуется модератор фотографий для сайта знакомств. Объем работы: от 1.5 тысячи фотографий в день. Примерная занятость: 3 часа в день. Оплата: 75 рублей за 1.5 тысячи фотографий(5 к/за фото). Пол: предпочтительно женский.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаю работу помощника администратора на сайт.
Занятость 1-2 часа в день (не каждый день).
График свободный.
Опыт работы не имеет значения.
Условия работы.
Необходимо помогать основному администратору выполнять простые работы на сайте.
Примеры:
1. Редактирование информации на страницах.
2. Открытие/закрытие дополнительных модулей из системы управления.
3. Помощь в раскрутке и продвижении сайта (советы по пиару)
и т.д.
Т.е. необходимо в свободное время выполнять простую работу на сайте и предлагать советы по его улучшению и продвижению.
Сайт работает на CMS Danneo.
Информация на сайте довольно статичная, т.е. меняется довольно редко.
Приветствуется знание: PHP, MySQL, HTML, CSS, Photoshop.
Работать можно двумя способами.
1. В течении дня будет собираться информация, что нужно исправить. Вечером будем скидывать Вам инфу и Вы уже будете делать исправления.
2. Как появится работа, мы сразу Вам сообщаем и Вы ее выполняете.
Ежемесячная оплата (возможно каждые две недели).
Перед приемом на работу необходимо будет пройти собеседование с нашим специалистом.
Вам более подробно объяснят, что необходимо делать и зададут пару вопросов.
Работа очень легкая, поэтому в первую очередь будут рассматриваться претенденты, предложившие минимальную оплату.
з.ы. Кандидатов которые имеют небольшой стаж на проекте, просьба не беспокоить. Рассматриваются кандидатуры имеющие стаж от полу года.
Отзывы приветствуются.
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