Оператор отдела техподдержки

Необходимые навыки:

1. Html, CSS, опыт работы с разными CMS, чем больше тем лучше.

2. Понимание PHP кода, правильное и быстрое определение причин дефектов.

3. Навыки работы с хостингом: FTP/почтовые клиенты/DNS.

4. Навыки работы с: веб-сервер Apache/MySql будут существенным плюсом.

Требования к соискателю:

1. Быть в on-line с 10 до 19 по МСК в течении рабочей недели.

2. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно.

3. Способность быстро анализировать ситуацию и находить ответы на поставленные задачи.

4. Коммуникабельность, внимательность, ответственность.

5. Возраст от 23 лет.

Задачи:

- общение с клиентами

- прием, распределение и контроль за выполнением заявок.

ЗП в течении испытательного срока - 300 уе.

Наши задачи можно совмещать с сторонними проектами - если будете успевать.

Полное резюме шлите на почту [email protected]