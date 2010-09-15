Требования:

- Дисциплинированный‚ ответственный‚ понимающий систему бизнеса млм, способный самостоятельно планировать свой рабочий день.

- Знание компьютера, уверенный пользователь ПК

Обязанности:

- Своевременно‚ в течение 48 часов реагировать на пожелание посетителей сайта стать консультантами Орифлэйм. Т.е. с сайта‚ на котором работает представитель‚ и на котором посетители сайта оставляют сведения о себе для регистрации‚ выходить на головной сайт компании Орифлэйм‚ и регистрировать всех пожелавших. Для увеличения числа посетителей эффективнее рекламировать свой сайт на всех ресурсах интернета.

Условия:

- Работа по договору о сотрудничестве с ООО «Орифлэйм Косметикс». Зарплата (от 20000 до 30000 руб) каждые 3 недели.

Размер зарплаты зависит от товарооборота команды. Чем эффективнее раскручивает свой сайт представитель‚ тем выше его зарплата.