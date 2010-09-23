Открыта вакансия специалиста на тех. поддержку сайтов. Требования к соискателю: 1. Быть в on-line с 10 до 19 по МСК в течении рабочей недели. 2. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно. 3. Способность быстро анализировать ситуацию и находить ответы ...