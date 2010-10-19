Здравствуйте, дамы и господа :)

На форум компании требуется модератор.

В обязанности входит отслеживание тем, которые требуют ответа представителей компании, составление списка этих тем с необходимыми рекомендациями: что за вопрос, какой на него следует дать ответ. Ответы на вопросы в пределах своей компетенции.

Оплата: 100 долларов в месяц.

P.S. Обязательное условие: быть на связи с 6.00-10.00 по московскому времени.