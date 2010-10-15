Требуется модератор на форум www.todoforum.com и timedriver.ru

необходимо отвечать на вопросы форума и модерировать сообщения от пользователей. Всячески развивать форум.

От вас = 2 часа в день(c ПН-ПТ), хорошие знания письменного английского, быстрое изучение нашего продукта (LeaderTask). Иметь хороший канал интернета, быть эти два часа в скайпе (или оперативно отвечать на емайл)

ЗП договорная ежемесячная - в зависимости от уровня и знаний. Предложения прошу направлять на [email protected]