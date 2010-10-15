Необходимые навыки: 1. Html, CSS, опыт работы с разными CMS, чем больше тем лучше. 2. Понимание PHP кода, правильное и быстрое определение причин дефектов. 3. Навыки работы с хостингом: FTP/почтовые клиенты/DNS. 4. Навыки работы с: веб-сервер Apache/MySql ...
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Требуется модератор на форум www.todoforum.com и timedriver.ru
необходимо отвечать на вопросы форума и модерировать сообщения от пользователей. Всячески развивать форум.
От вас = 2 часа в день(c ПН-ПТ), хорошие знания письменного английского, быстрое изучение нашего продукта (LeaderTask). Иметь хороший канал интернета, быть эти два часа в скайпе (или оперативно отвечать на емайл)
ЗП договорная ежемесячная - в зависимости от уровня и знаний. Предложения прошу направлять на [email protected]
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