Linux администратор в службу поддержки

На постоянную удаленную работу в качестве специалиста службы поддержки хостинг провайдера виртуальных серверов требуется администратор ос Linux.

Опыт работы и образование значения не имеют, имеет значение- умение работать с ОС Linux (Centos, Debian, Ubuntu) в консоле, настройка httpd,php,mysql, ответственность, желание самообучаться.

Работа удаленная, специалист службы поддержки работает с заявками клиентов через веб-интерфейс, необходима полная доступность в течении рабочей смены.

З\п от 300-500$ в мес. в зависимости от навыков и времени смены.

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